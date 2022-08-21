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    Голкипер «Ахмата» Опарин: С Шелией пока не успели обсудить замену

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    Голкипер «Ахмата» Михаил Опарин подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА (2:4).

    Михаил Опарин
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    Михаил Опарин

    Вратарь вышел на замену после перерыва, после того как в первом тайме Гиорги Шелия пропустил 3 мяча за 33 минуты.

    «Это моя профессиональная должность, грубо говоря. Неважно, когда тебе скажут играть.

    Самое главное внутреннее состояние привести в порядок, оградиться от эмоций, тревоги, ни о чем не думать. Просто выходишь и делаешь то же, что всегда.

    С Шелией пока не успели обсудить замену. Могу понять, что это психологически неприятно для вратаря. Он меня подбодрил, пожелал удачи. Я ему отбил пятака, мы обнялись. Все нормально.

    Георги очень взрослый и опытный вратарь. Это настоящий мужик. Конечно, он грузин, у него горячая кровь.

    Но я уверен, Шелия справится с этими эмоциями и поступит так, как должен поступать профессионал», — сказал Опарин «Спорт-Экспрессу».

    Вратарь также оценил старт команды в новом сезоне РПЛ.

    «Места пока не отражают объективную реальность. Суматоха сейчас. Проиграли лидерам чемпионата, отпустили "Спартак", должны были их выигрывать.

    Отпустили "Зенит". Добились удачного результата с "Сочи". Не знаю, сложно какие-то клише ставить. Скажу, что хорошо, напишут, что я доволен результатом. Хочется большего.

    Мы хотим быть в топ-5. По крайней мере хотим бороться со средними результатами. Для этого надо много работать и быть ментально готовыми.

    Нужно ли усиление? Точно не мне судить. У тренера есть видение. По сути про любую команду можно сказать, что им не хватает усиления.

    Думаю, теми людьми, которые у нас есть, мы способны добиваться высоких результатов», — сказал он.

    ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в шести турах. «Ахмат» располагается на восьмой позиции с восемью очками.

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