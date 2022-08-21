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    Миннесота Юнайтед — Остин. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.08.2022 в 03:00 начнется матч в чемпионате МЛС Миннесота Юнайтед — Остин

    Футбол MLS
    Миннесота Юнайтед и Остин начнут матч в 03:00 в чемпионате МЛС, 21.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Остин» — «Миннесота Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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