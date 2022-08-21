Игнатьев: ЦСКА заслужил победу, но второй тайм был за «Ахматом»

Борис Игнатьев Фото: globallookpress.com
«ЦСКА заслужил победу, но "Ахмат" показал себя дееспособным коллективом. Первый тайм армейцы за счет уверенности подавили соперников. Они отлично играли в атаке.
Тройка Чалов-Медина-Карраскаль своей уверенностью и умением обыгрывать сделали результат в первом тайме.
Во втором тайме ЦСКА просел, но у них в составе если люди, которые имеют решать задачи индивидуально.
Четвертый мяч придал уверенности ЦСКА. Но в целом второй тайм был за гостями», — сказал Игнатьев «Спорт-Экспрессу».
ЦСКА набрал 13 очков и догнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — с 8 очками остался на восьмом месте.
В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Ростовом» 28 августа. «Ахмат» — дома с «Крыльями Советов» 27-го числа.