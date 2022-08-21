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    Игнатьев: ЦСКА заслужил победу, но второй тайм был за «Ахматом»

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    Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказал мнение о домашней победе ЦСКА над «Ахматом» (4:2).

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «ЦСКА заслужил победу, но "Ахмат" показал себя дееспособным коллективом. Первый тайм армейцы за счет уверенности подавили соперников. Они отлично играли в атаке.

    Тройка Чалов-Медина-Карраскаль своей уверенностью и умением обыгрывать сделали результат в первом тайме.

    Во втором тайме ЦСКА просел, но у них в составе если люди, которые имеют решать задачи индивидуально.

    Четвертый мяч придал уверенности ЦСКА. Но в целом второй тайм был за гостями», — сказал Игнатьев «Спорт-Экспрессу».

    ЦСКА набрал 13 очков и догнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — с 8 очками остался на восьмом месте.

    В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Ростовом» 28 августа. «Ахмат» — дома с «Крыльями Советов» 27-го числа.

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