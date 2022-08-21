Федотов: В таких играх, как с «Ахматом», мы не имеем право терять контроль

Главный тренерподвел итоги матча с(4:2) в 6-м туре РПЛ.

«Поздравляю всех с победой! В первом тайме мы доминировали, хорошо комбинировали и создавали моменты, 3 из них реализовали, но потом мы пропустили гол.

В перерыве поговорили серьезно, что игра не закончена. Мы немного сбавили и пропустили второй, при этом все равно продолжали атаковать и смогли реализовать еще один момент.

Будем серьезно разговаривать, потому что в таких играх мы не имеем право терять контроль. А пока просто порадуемся победе.

Как удалось сохранить положительный настрой после поражения? Трудились на тренировках. Это то, чем можно заглушить боль. От футбола нужно получать удовольствие.

С этим настроением мы выходим на тренировки и игры. Болельщики — наша мотивация выходить на футбольное поле и отдаваться игре», — сказал Федотов «Спорт-Экспрессу».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре армейцам предстоит сыграть на выезде против «Ростова». Матч состоится 28 августа и начнется в 19.45 (мск).