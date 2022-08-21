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    Каррера: «Спартак» не сломается после поражения от «Динамо»

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    Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, что думает по поводу перспектив «красно-белых» после поражения в дерби от динамовцев.

    Массимо Каррера
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    Массимо Каррера

    «"Спартак" здорово играет в начале сезона! И это не закончится на игре с "Динамо". Это просто поражение, которые случаются в футболе. Это не сломает Спартак», — сказал Каррера «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, что спартаковцы минимально уступили «Динамо» со счетом 0:1 и потерпели первое поражение в этом сезоне.

    «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в таблице РПЛ. «Спартак» прервал свою победную серию и потерпел первое поражение в сезоне. «Красно-белые» остаются лидерами с 13 баллами.

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