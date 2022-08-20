начнут матч в 13:00 в чемпионате России по футболу, 20.08.2022.

Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Урал» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «Нижний Новгород» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Урал»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Урал — Нижний Новгород.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам