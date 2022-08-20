Умяров: Результат может зависеть от одной ошибки, и эту ошибку допустил я

Наиль Умяров Фото: globallookpress.com
В первом тайме хавбек отдал неточную передачу на своей половине поля, после чего форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил единственный гол в этой встрече.
«Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками, перед командой уже извинился, что такое случилось. Полностью, я считаю, поражение на мне.
По игре, наверное, мы переиграли полностью "Динамо", но этот момент показал, что это футбол и результат может зависеть не от игры, а от одной какой-то ошибки.
Эту ошибку допустил, к сожалению, я, я потрясен. Еще раз повторюсь: хочется извиниться», — сказал Умяров «Р-Спорту».