Умяров: Результат может зависеть от одной ошибки, и эту ошибку допустил я

Полузащитникизвинился за результативную ошибку в матче 6-го тура РПЛ с(0:1).

В первом тайме хавбек отдал неточную передачу на своей половине поля, после чего форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил единственный гол в этой встрече.

«Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками, перед командой уже извинился, что такое случилось. Полностью, я считаю, поражение на мне.

По игре, наверное, мы переиграли полностью "Динамо", но этот момент показал, что это футбол и результат может зависеть не от игры, а от одной какой-то ошибки.

Эту ошибку допустил, к сожалению, я, я потрясен. Еще раз повторюсь: хочется извиниться», — сказал Умяров «Р-Спорту».