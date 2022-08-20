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    Тоттенхэм — Вулверхэмптон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.08.2022 в 14:30 начнется матч в АПЛ Тоттенхэм — Вулверхэмптон

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    Тоттенхэм и Вулверхэмптон начнут матч в 14:30 в АПЛ, 20.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тоттенхэм»).

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