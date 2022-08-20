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    Сельта — Реал Мадрид. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.08.2022 в 23:00 начнется матч в Ла Лиге Сельта — Реал Мадрид

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    Сельта и Реал Мадрид начнут матч в 23:00 в Ла Лиге, 20.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Сельта» — «Реал Мадрид» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сельта» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сельта — Реал Мадрид.

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