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    Промес: Сегодня мы показали отличную игру, но проиграли

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    Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

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    «Почему столько моментов и такая плохая реализация? У меня нет ответа. Может, не хватило остроты.

    Но нужно признать, что и у "Динамо" не было больших моментов. Для обеих сторон команд было тяжело забить и вы видели, как они забили нам — это наша ошибка.

    Думаю, нам надо поработать над завершением атак — и посмотрим, как все будет в следующей игре. Но это не конец.

    Не знаю, почему все стали спрашивать: "Что происходит"? Да, порой ты проигрываешь. Сегодня мы показали отличную игру, но проиграли.

    Каждая игра разная. Что нам ждать дальше? Что мы вернемся сильнее», — сказал Промес «Матч ТВ».

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