Промес: Сегодня мы показали отличную игру, но проиграли

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Почему столько моментов и такая плохая реализация? У меня нет ответа. Может, не хватило остроты.

Но нужно признать, что и у "Динамо" не было больших моментов. Для обеих сторон команд было тяжело забить и вы видели, как они забили нам — это наша ошибка.

Думаю, нам надо поработать над завершением атак — и посмотрим, как все будет в следующей игре. Но это не конец.

Не знаю, почему все стали спрашивать: "Что происходит"? Да, порой ты проигрываешь. Сегодня мы показали отличную игру, но проиграли.

Каждая игра разная. Что нам ждать дальше? Что мы вернемся сильнее», — сказал Промес «Матч ТВ».