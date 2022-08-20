Промес: Сегодня мы показали отличную игру, но проиграли

«Почему столько моментов и такая плохая реализация? У меня нет ответа. Может, не хватило остроты.
Но нужно признать, что и у "Динамо" не было больших моментов. Для обеих сторон команд было тяжело забить и вы видели, как они забили нам — это наша ошибка.
Думаю, нам надо поработать над завершением атак — и посмотрим, как все будет в следующей игре. Но это не конец.
Не знаю, почему все стали спрашивать: "Что происходит"? Да, порой ты проигрываешь. Сегодня мы показали отличную игру, но проиграли.
Каждая игра разная. Что нам ждать дальше? Что мы вернемся сильнее», — сказал Промес «Матч ТВ».