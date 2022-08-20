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    Модрич-Каземиро: Ты был лидером для своих товарищей по команде и для Мадрида

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил хорошие моменты и попрощался с бывшим хавбеком мадридцев Каземиро, который недавно перешёл в «Манчестер Юнайтед».

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Дорогой Каземиро, я до сих пор помню твой дебют в нашем клубе. Как ты нервничал! Я просил тебя быть спокойными, и теперь я думаю об этом и смотрю, чем это обернулось. Чего ты достиг! Это был мой первый сезон, и никто из нас не мог представить, что приготовил для нас футбол. Ты стал настоящим лидером. Ты был лидером для своих товарищей по команде и для Мадрида. Мы всегда будем помнить тебя.

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    • Мы много выиграли вместе, но я сохраню моменты, которые никто не видит. Прежде всего это эпизоды с шутками, потому что ты всегда был в хорошем настроении, даже в моменты напряжения или в моменты ошибок. Смех с тобой всегда придавал мне душевного спокойствия», — цитирует Модрича Marca.

    К системе «Реала» хавбек присоединился в 2013 году. Отыграв сезон-2014/15 в аренде в «Порту», он вернулся в Мадрид и провел за «сливочных» 222 матча, забив 24 гола.

    Каземиро по три раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, один раз — Кубок Испании, пять раз — Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

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