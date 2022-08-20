Йоканович: В концовке «Спартак» побежал отыгрываться, нам было непросто

Главный тренерпрокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ со(1:0).

«Я знал, что игра будет интересной, нам противостоял сильный соперник. "Спартак" в первом тайме много контролировал мяч, создавал моменты, но нам удалось забить гол.

Во втором тайме, когда сопернику пришлось раскрыться, у нас было несколько шансов: трижды мяч попадал в штанги и перекладину.

В концовке было много нервов, "Спартак" побежал отыгрываться, нам было непросто.

Я горжусь своей командой и работой, которую она выполнила на поле. Мы все были единым целым», — отметил Йоканович в эфире «Матч ТВ».