В 15:00 20.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Химки» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.36 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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