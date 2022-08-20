«Динамо» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Моро, Гагнидзе, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.
Запасные: Будачев, Лещук, Лесовой, Грулев, Осокин, Кутицкий, Карапузов, Сулаквелидзе, Гладышев.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Денисов, Умяров, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рыбус, Кофрие, Рассказов, Маслов, Классен, Пруцев, Николсон, Виталий Шитов, Зиньковский.
Узнать возможный исход поединка можно в прогнозе от LiveSport.Ru.