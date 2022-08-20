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    «Динамо» — «Спартак»: стартовые составы команд

    «Динамо» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Объявлены стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 6 тура чемпионата России.

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    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Моро, Гагнидзе, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.

    Запасные: Будачев, Лещук, Лесовой, Грулев, Осокин, Кутицкий, Карапузов, Сулаквелидзе, Гладышев.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Денисов, Умяров, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рыбус, Кофрие, Рассказов, Маслов, Классен, Пруцев, Николсон, Виталий Шитов, Зиньковский.

    Узнать возможный исход поединка можно в прогнозе от LiveSport.Ru.

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