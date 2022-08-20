«Динамо» — «Спартак»: счет 1:0, обзор гола

В центральном поединке 6 тура чемпионата Россиивыиграло усо счетом 1:0.

«Бело-голубые» одержали победу благодаря единственному голу, забитому в первом тайме, автором которого стал нападающий Константин Тюкавин. Во втором тайме был отменен гол Сабы Сазонова. Игрок оказался в офсайде.

В концовке встречи хозяев в меньшинстве оставил Никола Моро, получив прямую красную карточку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Спартак 1:0 Динамо: Fernandez R., Fomin D., Gagnidze L., M.D., Moro N., Parshivlyuk S., Sazonov S., Shunin A., Skopintsev D., Tyukavin K. (Grulev V., 71'), Zakharian A. Спартак: Denisov D. (Rasskazov N., 85'), Dzhikiya G., Ignatov M. (Zinkovskiy A., 57'), Khlusevich D., Litvinov R., Martins Pereira C. (Nicholson S., 78'), Promes Q., Selikhov A., Sobolev A., Umyarov N. (Chernov N., 78'), Zobnin R. (Prutsev D., 85') Предупреждения: Sazonov S. (60'), Khlusevich D. (67')

«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в таблице РПЛ. «Спартак» прервал свою победную серию и потерпел первое поражение в сезоне. «Красно-белые» остаются лидерами с 13 баллами.