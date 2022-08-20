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    Чернов об ошибке Умярова: Наиль отлично сыграл, без ошибок футбола не бывает

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что Наиль Умяров извинился за ошибку в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    В первом тайме полузащитник «Спартака» отдал неточный пас на своей половине поля, после чего форвард бело-голубых Константин Тюкавин забил победный гол.

    «Умяров извинился в раздевалке, безусловно. Но вся команда его поддержала — и на поле, и в раздевалке.

    Никаких параллелей не стоит проводить. Наиль отлично сыграл, а без ошибок футбола не бывает. Понятно, что он очень расстроен, но мы нашли слова поддержки для него.

    Надеемся, что Наиль будет радовать всех своей игрой и дальше», — сказал игрок «Матч ТВ».

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