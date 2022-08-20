Чернов об ошибке Умярова: Наиль отлично сыграл, без ошибок футбола не бывает

Защитникрассказал, чтоизвинился за ошибку в матче 6-го тура РПЛ с(0:1).

В первом тайме полузащитник «Спартака» отдал неточный пас на своей половине поля, после чего форвард бело-голубых Константин Тюкавин забил победный гол.

«Умяров извинился в раздевалке, безусловно. Но вся команда его поддержала — и на поле, и в раздевалке.

Никаких параллелей не стоит проводить. Наиль отлично сыграл, а без ошибок футбола не бывает. Понятно, что он очень расстроен, но мы нашли слова поддержки для него.

Надеемся, что Наиль будет радовать всех своей игрой и дальше», — сказал игрок «Матч ТВ».