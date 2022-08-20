Бен Фостер о Каземиро: С чего бы ему уходить из «Реала»? МЮ уже не тот, что прежде

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед»поделился мыслями о переходе полузащитникаиз «Реала» в МЮ.

«Я прочитал в газете о том, сколько "Манчестер Юнайтед" тратит на зарплаты. Боже мой. Суммы умопомрачительные. И даже Каземиро... Каземиро не хотел уходить из "Реала". Да, это "Манчестер Юнайтед", но "МЮ" уже не тот, что прежде. Так с чего бы Каземиро уходить из "Реала"? Единственная причина — ему сказали: "Вот тебе 300 тысяч фунтов в неделю, тебе тридцать лет — так вот тебе и контракт на 4-5 сезонов", — приводит слова Фостера Talksport.

Ранее стало известно, что МЮ заплатит за игрока 70 млн евро и подпишет с ним контракт на 4 года.