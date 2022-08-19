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    Соболев пять с половиной часов раздавал автографы болельщикам «Спартака»

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    Московский «Спартак» провел автограф-сессию для болельщиков с участием нападающего Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Соболев раздавал автографы пять с половиной часов, сообщает пресс-служба красно-белых.

    «Пять с половиной часов раздачи автографов болельщикам, чтобы никто не остался без подписи с фото ❤️🤍», — говорится в публикации столичного клуба.

    За время автограф-сессии с Соболевым пообщались свыше 1000 болельщиков клуба.

    Александр Соболев
    twitter.com/fcsm_official

    В текущем чемпионате России Соболев провел пять матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

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