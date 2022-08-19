Соболев пять с половиной часов раздавал автографы болельщикам «Спартака»

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
Соболев раздавал автографы пять с половиной часов, сообщает пресс-служба красно-белых.
«Пять с половиной часов раздачи автографов болельщикам, чтобы никто не остался без подписи с фото ❤️🤍», — говорится в публикации столичного клуба.
За время автограф-сессии с Соболевым пообщались свыше 1000 болельщиков клуба.
Александр Соболев
twitter.com/fcsm_official
В текущем чемпионате России Соболев провел пять матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.