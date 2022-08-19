Швец: «Ахмат» набрал важные очки со «Спартаком» и «Зенитом», хотя мог взять больше

Полузащитникоценил старт команды в сезоне РПЛ, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с

Грозненский клуб набрал 8 очков за пять туров и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Ахмату» удалось сыграть вничью со «Спартаком» (1:1) и «Зенитом» (0:0).

«В целом доволен стартом команды в этом сезоне. Думаю, все у нас довольны. Набрали важные очки со "Спартаком" и "Зенитом".

Хотя могли взять больше. Пропустили нереальный гол от Мозеса в игре со "Спартаком", хотя в общем играли лучше.

Но радует, что победили "Факел" (2:1) и "Химки" (3:1), взяли по три очка там, где должны были брать.

С ЦСКА будет тяжелая игра, эта команда в хорошей форме. И нам будет непросто. Но ничего, подготовимся, изучим их сильные стороны.

Особенно надо постараться помешать Хорхе Карраскалю, это ключевой футболист ЦСКА, он в отличной форме и многое дает своей команде», — сказал Швец «Известиям».

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится 21 августа в Москве и начнется в 15:00 мск.