«Бавария» планирует продлить контракт с 19-летним хавбеком

«Бавария» хочет продлить контракт с полузащитником, сообщает Bild.

Как утверждает источник, мюнхенцы предлагают 19-летнему вингеру новое соглашение до 2027 года.

Он дебютировал в основном составе «Баварии» 20 июня 20220 года в матче немецкой Бундеслиги против «Фрайбурга», выйдя на замену вместо Томаса Мюллера.

Мусиала выступал за сборные Англии до 15, 16 и 17 лет. В октябре 2018 года провел две игры за сборную Германии до 16 лет. В ноябре 2020 года дебютировал в составе сборной Англии до 21 года.

24 февраля 2021 года стало известно о его решении выступать за сборную Германии.