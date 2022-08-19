Мостовой рассказал, почему Дзюба может столкнуться с проблемами в Турции

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о переходе экс-форварда «Зенита»

«Вопрос, готов ли он ментально переезжать. Все-таки человек за границей никогда раньше не выступал, и тут вдруг в 34 года перебраться в другую страну — непросто. Даже рискованно. Именно в плане быта.

Я могу об этом говорить, поскольку сам 15 лет играл за рубежом. Но мы уезжали в 20. С точки зрения футбола он все правильно сделал. Лучше Турция, чем ничего.

В 34 года в наши времена ехали в Саудовскую Аравию, Японию, Катар. Там уровень пониже и есть деньги.

А сейчас в России можно заработать хорошо, а потом отправиться выступать в нормальный чемпионат», — приводит слова Мостового RT.

Накануне Дзюба подписал с «Адана Демирспор» контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

«Адана Демирспор» выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.