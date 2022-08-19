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    Мостовой рассказал, почему Дзюба может столкнуться с проблемами в Турции

    Футбол Зенит Футбол России
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Вопрос, готов ли он ментально переезжать. Все-таки человек за границей никогда раньше не выступал, и тут вдруг в 34 года перебраться в другую страну — непросто. Даже рискованно. Именно в плане быта.

    Я могу об этом говорить, поскольку сам 15 лет играл за рубежом. Но мы уезжали в 20. С точки зрения футбола он все правильно сделал. Лучше Турция, чем ничего.

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    • В 34 года в наши времена ехали в Саудовскую Аравию, Японию, Катар. Там уровень пониже и есть деньги.

    А сейчас в России можно заработать хорошо, а потом отправиться выступать в нормальный чемпионат», — приводит слова Мостового RT.

    Накануне Дзюба подписал с «Адана Демирспор» контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

    «Адана Демирспор» выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.

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