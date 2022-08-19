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    Ловчев: Сложно сказать, как у Дзюбы пойдет за границей

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    Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что ему трудно предсказать, как сложится карьера Артема Дзюба в Турции.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Раньше он не играл нигде за границей, в русскоязычной (среде), где его любят или ненавидят, кричат, показывают всякие жесты, это его заводит. Сложно сказать, как у него пойдёт. Там к иностранцам относятся как — или ты сильнее на две головы, или ты сядешь на лавочку в конце концов.

    Этот клуб, можно сказать, только создается, он заметен только покупками. Дай бог, чтобы у него получилось, потому что если его позовут в таком возрасте в сборную, во что я трудом верю, так как там тренер Карпин.

    Никуда не денешься, внутренний конфликт у них был. Карпин стал значительно умнее, мудрее, старше. Если Дзюба заиграет на хорошем уровне… В сборной у нас таких футболистов довольно‑таки мало», — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч!»

    Напомним, накануне россиянин подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления еще на сезон. Экс-форвард «Зенита» будет выступать за турецкий клуб под номером «24».

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