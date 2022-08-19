Канчельскис о переходе Дзюбы в турецкий клуб: Балотелли и Ракицкий — хорошая банда собралась

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о переходе экс-форварда «Зенита»

«Не самый плохой вариант. Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть. Пожелаю ему удачи. Не так много наших представителей играет за рубежом. Пожелаю ему удачи, и будем следить, как он там себя проявит.

Может ли "Демирспор" стать последним клубом в карьере Дзюбы? Как он будет играть — это раз. Как будет позволять здоровье — это два. И третье — это его желание. Три составляющих будут решать все.

Балотелли и Ракицкий — хорошая банда собралась», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Накануне Дзюба подписал с «Адана Демирспор» контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

«Адана Демирспор» выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.