Клопп: Фирмино готов сыграть с «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 3-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Фирмино готов сыграть. Он тренировался, он в порядке и готов сыграть. Больше никто из тех, кто пропускал матч с "Кристал Пэлас", не вернулся в строй. Диогу Жота и Кертис Джонс близки к этому, но с "МЮ" они точно не сыграют.

Джо Гомес выйдет в стартовом составе. Для него это возможность. Он лишь в воскресенье возобновил тренировки в общей группе. Джо вернулся, он выйдет в старте», — цитирует Клоппа пресс-служба команды.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в 3-м туре АПЛ сезона-2022/23 состоится в понедельник, 22 августа.