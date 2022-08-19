Капелло: «Адана Демирспор» — неплохой вариант для Дзюбы

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал переход экс-нападающего «Зенита»

«Я не видел Дзюбу в деле уже довольно давно, но он был результативен в чемпионате России и в матчах за сборную. "Адана" строит крепкую команду, за них уже играет ряд очень хороших футболистов.

Думаю, что это неплохой вариант для Дзюбы. Они могут составить интересный атакующий дуэт вместе с Балотелли», — приводит слова Капелло «РБК Спорт».

Накануне Дзюба подписал с «Адана Демирспор» контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

«Адана Демирспор» выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.