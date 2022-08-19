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    Капелло: «Адана Демирспор» — неплохой вариант для Дзюбы

    Футбол Футбол России Зенит
    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    Артем Дзюба проведет сезон в чемпионате Турции
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    Артем Дзюба проведет сезон в чемпионате Турции

    «Я не видел Дзюбу в деле уже довольно давно, но он был результативен в чемпионате России и в матчах за сборную. "Адана" строит крепкую команду, за них уже играет ряд очень хороших футболистов.

    Думаю, что это неплохой вариант для Дзюбы. Они могут составить интересный атакующий дуэт вместе с Балотелли», — приводит слова Капелло «РБК Спорт».

    Накануне Дзюба подписал с «Адана Демирспор» контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

    «Адана Демирспор» выиграл оба стартовых матча в турецкой Суперлиге этого сезона и лидирует в таблице.

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