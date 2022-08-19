Артета: Хочу, чтобы контракт с Сака был продлен

Главный тренер «Арсенала»сообщил, что клуб работает над продлением контракта с полузащитником

«Я крайне уверен в том, что мы и лагерь Букайо согласны — теперь нужно зафиксировать это на листе бумаги.

Я хочу, чтобы контракт был продлен, чтобы игроки не отвлекались во время сезона. Но такие вещи требуют времени», — заявил Артета на пресс-конференции.

Действующее соглашение между 20-летним футболистом и клубом рассчитано до июня 2024 года.

Напомним, Букайо — воспитанник «Арсенала». За первую команду в АПЛ он дебютировал еще в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне Сака провел почти два полных в матча в стартовавшем чемпионате Англии. Он был заменен за семь минут до финального свистка в матче 2-го тура с «Лестером».