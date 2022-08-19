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    Артета: Хочу, чтобы контракт с Сака был продлен

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что клуб работает над продлением контракта с полузащитником Букайо Сака.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я крайне уверен в том, что мы и лагерь Букайо согласны — теперь нужно зафиксировать это на листе бумаги.

    Я хочу, чтобы контракт был продлен, чтобы игроки не отвлекались во время сезона. Но такие вещи требуют времени», — заявил Артета на пресс-конференции.

    Действующее соглашение между 20-летним футболистом и клубом рассчитано до июня 2024 года.

    Напомним, Букайо — воспитанник «Арсенала». За первую команду в АПЛ он дебютировал еще в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне Сака провел почти два полных в матча в стартовавшем чемпионате Англии. Он был заменен за семь минут до финального свистка в матче 2-го тура с «Лестером».

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