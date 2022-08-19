Анчелотти: Каземиро хочет получить новый вызов

Главный тренер «Реала»подтвердил решение полузащитникаперейти в «Манчестер Юнайтед»:

«Я разговаривал с Каземиро. Он хочет получить новый вызов. Мы понимаем его решение», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с 30-летним бразильцем.

Каземиро провел за «Реал» 336 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с мадридцами полузащитник выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.