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    Анчелотти: Каземиро хочет получить новый вызов

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил решение полузащитника Каземиро перейти в «Манчестер Юнайтед»:

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я разговаривал с Каземиро. Он хочет получить новый вызов. Мы понимаем его решение», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

    Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с 30-летним бразильцем.

    Каземиро провел за «Реал» 336 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с мадридцами полузащитник выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

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