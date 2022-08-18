Циннбауэр рассказал, усилится ли «Локомотив» до конца лета

Йозеф Циннбауэр Фото: globallookpress.com
«Хороший вопрос об усилении, но давайте вернёмся к нему на следующей неделе. Мы играем тем составом, который есть на данный момент.
На прошлой игре где-то не хватило, но у нас были хорошие моменты, которые нужно было реализовывать.
Тренер всегда хочет, чтобы у него были новые игроки, лучшие игроки. На данный момент у нас хорошая команда. Нужно играть теми, кто есть.
Если мы сможем показать серию побед, это будет означать, что команда у нас вполне боевая», — передаёт слова Циннбауэра «Чемпионат».