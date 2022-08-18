ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сильвио БерлускониПодъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию
  • 19:21
    • «Боруссия» не подпишет Роналду, несмотря на его желание перебраться в Дортмунд
  • 18:47
    • Руководитель «Формулы-1»: Гонок в России больше не будет
  • 18:26
    • Денис Попов возглавил «Уфу»
  • 18:19
    • СМИ: «Реал» готов продать Каземиро «МЮ» за 70 млн евро
  • 13:35
    • Николай Ковардаев — новый главный тренер «Торпедо»
    Все новости спорта

    Циннбауэр рассказал, усилится ли «Локомотив» до конца лета

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр ответил на вопрос о возможном усилении команды до конца летнего трансферного окна.

    Йозеф Циннбауэр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йозеф Циннбауэр

    «Хороший вопрос об усилении, но давайте вернёмся к нему на следующей неделе. Мы играем тем составом, который есть на данный момент.

    На прошлой игре где-то не хватило, но у нас были хорошие моменты, которые нужно было реализовывать.

    Тренер всегда хочет, чтобы у него были новые игроки, лучшие игроки. На данный момент у нас хорошая команда. Нужно играть теми, кто есть.

    Если мы сможем показать серию побед, это будет означать, что команда у нас вполне боевая», — передаёт слова Циннбауэра «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ференцварош» проиграет «Шемрок Роверс» в первом матче?
  • «Ференцварош» — «Шемрок Роверс». Прогноз и ставки
  • 3.42
    •
  • «Вест Хэм» начнет отсчет побед в сезоне?
  • «Вест Хэм» — «Виборг». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Справится ли «Пюник» с «Шерифом»?
  • «Пюник» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Виборг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пюник — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Фиорентина — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.39
  • Экспресс дня 19 августа
  • Завтра в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чилич — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры