Циннбауэр рассказал, усилится ли «Локомотив» до конца лета

Главный тренер московскогоответил на вопрос о возможном усилении команды до конца летнего трансферного окна.

«Хороший вопрос об усилении, но давайте вернёмся к нему на следующей неделе. Мы играем тем составом, который есть на данный момент.

На прошлой игре где-то не хватило, но у нас были хорошие моменты, которые нужно было реализовывать.

Тренер всегда хочет, чтобы у него были новые игроки, лучшие игроки. На данный момент у нас хорошая команда. Нужно играть теми, кто есть.

Если мы сможем показать серию побед, это будет означать, что команда у нас вполне боевая», — передаёт слова Циннбауэра «Чемпионат».