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    Ванкувер Уайткэпс — Колорадо Рэпидс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.08.2022 в 05:00 начнется матч в чемпионате МЛС Ванкувер Уайткэпс — Колорадо Рэпидс

    Футбол MLS
    В 05:00 18.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Ванкувер Уайткэпс — Колорадо Рэпидс в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Колорадо Рэпидс» — «Ванкувер Уайткэпс» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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