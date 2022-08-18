начнут матч в 21:00 в квалификации Лиги конференций, 18.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вадуц» — «Рапид Вена» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Вадуц»).

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