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    Самый богатый человек Англии может купить «Манчестер Юнайтед»

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    Британский миллиардер Джим Рэтклифф может стать новым владельцем «Манчестер Юнайтед».

    Джим Рэтклифф
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    Джим Рэтклифф

    По информации Sky Sports, Рэтклифф предпримет попытку приобрести «МЮ» в том случае, если клуб будет выставлен на продажу.

    Рыночная стоимость «МЮ» оценивается в 5 миллиардов фунтов. В октябре 2021 года семья Глейзеров продала 8 процентов акций клуба за 186 миллионов долларов.

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    • Отмечается, что Глейзеры рассматривают возможность продажи миноритарного пакета акций, то есть менее 50 процентов.

    69-летний Рэтклифф является самым богатым человеком Великобритании. Ранее он приобрел французскую «Ниццу» и швейцарскую «Лозанну».

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