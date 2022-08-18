Самый богатый человек Англии может купить «Манчестер Юнайтед»

Британский миллиардерможет стать новым владельцем

По информации Sky Sports, Рэтклифф предпримет попытку приобрести «МЮ» в том случае, если клуб будет выставлен на продажу.

Рыночная стоимость «МЮ» оценивается в 5 миллиардов фунтов. В октябре 2021 года семья Глейзеров продала 8 процентов акций клуба за 186 миллионов долларов.

Отмечается, что Глейзеры рассматривают возможность продажи миноритарного пакета акций, то есть менее 50 процентов.

69-летний Рэтклифф является самым богатым человеком Великобритании. Ранее он приобрел французскую «Ниццу» и швейцарскую «Лозанну».