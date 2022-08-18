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    ЦСКА продлил контракт с Обляковым

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    Московский ЦСКА продлил контракт с полузащитником Иваном Обляковым, сообщает клубная пресс-служба.

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    Новое соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до 2027 года.

    «Переговоры шли не очень долго, поэтому всё отлично. Я очень рад, я люблю этот клуб. Спасибо всем за доверие — руководству, тренерскому штабу.

    Наверное, самое яркое воспоминание — победа над "Реалом", все игры в Лиге чемпионов, даже поражения.

    Но победы больше запомнились. Не всегда было хорошо, стабильно, но ситуация поправима, дальше есть пять лет, чтобы всё изменить в лучшую сторону.

    Побеждать в чемпионате России и в Кубке. И чтобы еврокубки вернулись», — цитирует Облякова пресс-служба красно-синих.

    Обляков перешел в ЦСКА из «Уфы» в августе 2018 года. Он провел 138 матчей за армейский клуб и забил 10 голов.

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