начнут матч в 21:30 в квалификации Лиги конференций, 18.08.2022.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «МОЛ Види» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

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