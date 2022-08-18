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    • Тренер «Локомотива»: Нам попались сильные команды в группе Кубка России
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    Тренер «Локомотива»: Нам попались сильные команды в группе Кубка России

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    Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Кубка России по футболу.

    Йозеф Циннбауэр
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    Йозеф Циннбауэр

    Напомним, «Локомотиву» предстоит сыграть с «Краснодаром», «Пари НН» и «Химками».

    «Нам попались сильные команды в группе Кубка России. Доволен, что первый соперник у нас серьёзный, это помогает сохранять концентрация. Кубок — это серьёзный турнир. Нам надо идти шаг за шагом от этапа к этапу.

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    • Никакой тренер не станет разграничивать Кубок и игры чемпионата по важности. Любой тренер или игрок хочет выиграть всё. Кубок — это отличная возможность выиграть трофей, дополнительные победы и мотивация.

    Сейчас у нас впереди игры чемпионата, на которых нужно сконцентрироваться. До Кубка ещё 2-3 недели. В преддверии его снова поднимем этот вопрос», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата».

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