Измайлов может стать гендиректором «Спартака»

Исполнительному директору Первой лигиможет вернуться на одну из руководящих должностей в «Спартаке».

Как сообщает «Чемпионат», Измайлову предложили занять пост генерального директора «Спартака».

«В "Спартаке" ведут поиск человека на пост генерального директора клуба вместо Евгения Мележикова.

Одним из основных кандидатов для "ЛУКОЙЛа" является Наиль Измайлов, который сейчас является и. о. руководителя ФНЛ. С Измайловым уже прошла встреча, на которой ему предложили должность гендиректора клуба. Сам же Измайлов сомневается, что это ему нужно», — добавил источник издания.

Измайлов ранее уже работал в «Спартаке», где занимал пост вице-президента клуба.

Напомним, сообщалось, что «Спартак» может перейти под управление «Лукойла».

Также была информация, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов хочет, чтобы Ашот Хачатурянц занял пост главы «Спартака» вместо Леонида Федуна.