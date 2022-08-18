начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги Европы, 18.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ХИК» — «Силькеборг». Коэффициент ставки — 2.10 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Силькеборг»).

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