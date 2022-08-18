Дзюба вскоре подпишет контракт с «Адана Демиспор»

Спортивный директор «Адана Демиспор»подтвердил информацию о том, что российский нападающийблизок к переходу в турецкий клуб.

«Дзюба подписал контракт с нашим клубом? Ещё нет, но надеемся, что это произойдет сегодня! Соглашение будет рассчитано по схеме 1+1», — приводит слова Гектюрка Sport24.

Турецкие СМИ сообщали, что Дзюба близок к подписанию контракта с «Адана Демирспор», и сторонам осталось уладить лишь мелкие детали.

Ранее Артём Дзюба выложил на своей странице в социальной сети видео из Стамбула, на котором запечатлён домашний стадион «Бешикташа».

Напомним, 33-летний Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке «сине-бело-голубых» нападающий принял участие в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания сотрудничества с «Зенитом» Дзюба пребывает в статусе свободного агента.