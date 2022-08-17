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    ЭСК РФС одобрил все решения арбитра Павла Кукуяна в матче «Зенит» — ЦСКА

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    Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) опубликовала заявление, где признала верными все решения арбитра Павла Кукуяна, принятые в матче 5-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (2:1).

    Фрагмент матча
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    «Армейцы» обратились в комиссию с просьбой разобрать два эпизода: отмена гола «красно-синих» на 80-й минуте и не назначенный пенальти в ворота 'Зенита' на 90-й минуте.

    'Судья правильно отменил взятие ворот команды Зенит на 80-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды ЦСКА №8 Хорхе Карраскаль в момент передачи мяча ему партнером по команде находился в офсайдной позиции, так как его ноги находились на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды Зенит №6 Деяном Ловреном, а верхняя часть тела, наклоненная вперед, была за линией вне игры. ВАР правильно не вмешался, так как ни один из имеющихся ракурсов видеосъемки данного эпизода не давал повода сомневаться в правильности решения ассистента зафиксировать положение вне игры по окончании атакующей фазы.

    Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды Зенит на 90-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела никакого нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды Зенит №55 Родригао против игрока атакующей команды ЦСКА №78 Игоря Дивеева в единоборстве с ним за мяч ввиду того, что защитник акцентировано первым сыграл в мяч в правильной манере. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном эпизоде«, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.

    После поражения от "Зенита" ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 5 матчах. "Зенит" идет на второй строчке с 11 очками в 5 играх.

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