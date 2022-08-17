Ван Бастен: Кройффу было бы стыдно за «Барселону» в ситуации с де Йонгом

Френки де Йонг Фото: globallookpress.com
«Барселона» заставляет де Йонга либо снизить зарплату на 50 процентов, либо уйти в другой клуб. При этом есть информация, что каталонский клуб до сих пор не рассчитался с нидерландским футболистом за предыдущие месяцы.
Сообщалось, что де Йонг может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси».
«Я думаю, Йохану Кройффу было бы стыдно видеть, как повела себя "Барса".
На мой взгляд, поступки "Барселоны" были намного ниже ее стандартов», — приводит слова ван Бастена AS.