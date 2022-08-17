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    Ван Бастен: Кройффу было бы стыдно за «Барселону» в ситуации с де Йонгом

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    Бывший нападающий «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал действия руководства «Барселоны» в ситуации с Френки де Йонгом.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    «Барселона» заставляет де Йонга либо снизить зарплату на 50 процентов, либо уйти в другой клуб. При этом есть информация, что каталонский клуб до сих пор не рассчитался с нидерландским футболистом за предыдущие месяцы.

    Сообщалось, что де Йонг может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси».

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    • «Я думаю, Йохану Кройффу было бы стыдно видеть, как повела себя "Барса".

    На мой взгляд, поступки "Барселоны" были намного ниже ее стандартов», — приводит слова ван Бастена AS.

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