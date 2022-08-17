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    Мележиков: Первое место «Спартака» — совместная работа тренерского штаба и команды

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался по поводу лидерства красно-белых в РПЛ после пяти туров.

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    «Результаты оценивать еще рано. Доволен ли в целом такими результатами в первых турах? Мы рады любой победе.

    Игра с "Сочи" всем понравилась, но не только с этим клубом. Я уже говорил по этому поводу, двигаемся от игры к игре. Победа над "Сочи" — это просто очередная победа.

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    • С чем связываю такой результат команды? Это совместная работа тренерского штаба и команды», — приводит слова Мележикова ТАСС.

    В шестом туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч пройдет 20 августа, начало — в 17:30 мск.

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