Мележиков: Первое место «Спартака» — совместная работа тренерского штаба и команды

Генеральный директор «Спартака»высказался по поводу лидерства красно-белых в РПЛ после пяти туров.

«Результаты оценивать еще рано. Доволен ли в целом такими результатами в первых турах? Мы рады любой победе.

Игра с "Сочи" всем понравилась, но не только с этим клубом. Я уже говорил по этому поводу, двигаемся от игры к игре. Победа над "Сочи" — это просто очередная победа.

С чем связываю такой результат команды? Это совместная работа тренерского штаба и команды», — приводит слова Мележикова ТАСС.

В шестом туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч пройдет 20 августа, начало — в 17:30 мск.