начнут матч в 05:30 в чемпионате МЛС, 17.08.2022.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Ди Си Юнайтед» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Ди Си Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лос-Анджелес»).

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