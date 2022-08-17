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    Главный тренер «Зоркого» уволен после поражения от «Амкала» в Кубке России

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    Главный тренер «Зоркого» Денис Лопатин уволен со своей должности, сообщил футболист «Амкала» Иван Бреднев.

    «Амкал»
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    «Амкал»

    Причиной увольнения послужило поражение «Зоркого» от «Амкала» в матче 1/256 финала Кубка России, в котором команда Медиалиги выиграла в серии послематчевых пенальти.

    «Очень жалко главного тренера, который отработал в "Зорком" всего шесть матчей. Мужик он отличный.

    Тренировал меня, когда я попадал в какие-то молодёжки в детстве. Он классный! Все, кто с ним работал, говорят, что это прекрасный человек» — рассказал Бреднев на своём канале в социальных сетях.

    В 1/128 финала Кубка России «Амкал» встретится с «Тверью».

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