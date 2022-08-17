Главный тренер «Зоркого» уволен после поражения от «Амкала» в Кубке России

Причиной увольнения послужило поражение «Зоркого» от «Амкала» в матче 1/256 финала Кубка России, в котором команда Медиалиги выиграла в серии послематчевых пенальти.
«Очень жалко главного тренера, который отработал в "Зорком" всего шесть матчей. Мужик он отличный.
Тренировал меня, когда я попадал в какие-то молодёжки в детстве. Он классный! Все, кто с ним работал, говорят, что это прекрасный человек» — рассказал Бреднев на своём канале в социальных сетях.
В 1/128 финала Кубка России «Амкал» встретится с «Тверью».