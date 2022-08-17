СМИ: Каземиро рассматривает вариант с переходом в «МЮ»

Полузащитникможет продолжить карьеру в, сообщает Marca

30-летний бразилец допускает вариант с трансфером в «МЮ», но оценивает ситуацию в клубе и анализирует, смогут ли англичане быстро исправить текущую проблемную ситуацию.

Трансфер произойдет только в том случае, если «Реал» и Каземиро будут убеждены, что это лучшее решение для обеих сторон.

Манкунианцы рассматривают возможность покупки бразильца за 50 млн фунтов, сообщает The Telegraph. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лично хочет видеть игрока в команде.

В «Реале» Каземиро выиграл 18 трофеев. Всего за «сливочных» игрок в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач.