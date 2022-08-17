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    Колосков: Раньше Дзюба мог уехать в Англию, но турецкий чемпионат — тоже интересная лига

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего сборной России Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Если Дзюбу приглашают, значит, он там нужен. А если нужен, то заиграет. Дзюба — высококвалифицированный игрок.

    Несколько лет назад вполне мог уехать в Англию. Не получилось, но и турецкий чемпионат — интересная лига. Там работают много сильных тренеров и много топовых иностранцев.

    Чем-то напоминает чемпионат России в начале 2010-х, когда у нас играли Роберто Карлос, Это'О, Кураньи, Вальбуэна», — цитируют Колоскова «Известия».

    Ранее спортивный директор «Адана Демиспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что турецкий клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

    Позже появилась информация, что экс-форвард «Зенита» пока не готов принять предложение из Турции.

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