Колосков: Раньше Дзюба мог уехать в Англию, но турецкий чемпионат — тоже интересная лига

Почетный президент РФСпрокомментировал слухи о возможном переходе нападающего сборной Россиив турецкий

«Если Дзюбу приглашают, значит, он там нужен. А если нужен, то заиграет. Дзюба — высококвалифицированный игрок.

Несколько лет назад вполне мог уехать в Англию. Не получилось, но и турецкий чемпионат — интересная лига. Там работают много сильных тренеров и много топовых иностранцев.

Чем-то напоминает чемпионат России в начале 2010-х, когда у нас играли Роберто Карлос, Это'О, Кураньи, Вальбуэна», — цитируют Колоскова «Известия».

Ранее спортивный директор «Адана Демиспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что турецкий клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

Позже появилась информация, что экс-форвард «Зенита» пока не готов принять предложение из Турции.