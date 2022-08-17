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    Президент РПЛ об исторической победе «Амкала»: Огненный контент

    Футбол Кубок России Футбол России
    Президент РПЛ Александр Алаев признался, что его впечатлила победа «Амкала» над «Зорким» в 1/256 финала Кубка России.

    «Амкал» вышел в 1/128 финала Кубка России
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    «Амкал» вышел в 1/128 финала Кубка России

    «Амкал» — любительский клуб, за который играют известные блогеры. «Зоркий» выступает во Второй лиге.

    «Амкал» обыграл «Зоркий» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

    «Матч "Амкала" с "Зорким" продемонстрировал, что взаимная интеграция медиафутбола и профессионального футбола возможна. Это яркое зрелище для болельщиков. Огненный контент для СМИ. Это на пользу российскому футболу и популяризует наш спорт №1. Первый шаг навстречу новой аудитории.

    "Амкал" поздравляю с историческим достижением. Очень приятно, что любители футбола и СМИ обратили внимание на столь раннюю стадию старейшего Кубка России», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

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