Президент РПЛ об исторической победе «Амкала»: Огненный контент

Президент РПЛпризнался, что его впечатлила победанадв 1/256 финала Кубка России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей «Амкал» вышел в 1/128 финала Кубка России Фото: gol.ru

«Амкал» — любительский клуб, за который играют известные блогеры. «Зоркий» выступает во Второй лиге.

«Амкал» обыграл «Зоркий» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

«Матч "Амкала" с "Зорким" продемонстрировал, что взаимная интеграция медиафутбола и профессионального футбола возможна. Это яркое зрелище для болельщиков. Огненный контент для СМИ. Это на пользу российскому футболу и популяризует наш спорт №1. Первый шаг навстречу новой аудитории.

"Амкал" поздравляю с историческим достижением. Очень приятно, что любители футбола и СМИ обратили внимание на столь раннюю стадию старейшего Кубка России», — приводит слова Алаева «Чемпионат».