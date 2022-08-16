Серхио Гомес: В детстве я был фанатом «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити»прокомментировал переход в английский клуб и рассказал, что с детства болел за эту команду. Ранее игрок выступал за «Андерлехт».

«В детстве я был фанатом "Манчестер Сити". Когда мы были детьми, мой брат болел за "горожан". Он — главная причина, по которой я тоже стал фанатом этой команды. Однажды он был на школьной экскурсии в Лондоне, и я попросил его привезти футболку Давида Сильвы.

В то время он носил футболку под номером 21, и он был моим любимым игроком, потому что я играл на его позиции, когда был ребёнком. Я очень горжусь тем, что могу носить его номер, как это сделал здесь Ферран Торрес», — цитирует Гомеса пресс-служба английского клуба.

В прошлом сезоне Гомес провел за «Андерлехт» 49 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 12 результативных передач.