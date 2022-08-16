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    «Ман Сити» подписал защитника «Айнтрахта»

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    Английский «Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника немецкого «Андерлехта» Серхио Гомеса.

    Серхио Гомес
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    Серхио Гомес

    21-летний испанец подписал с «горожанами» 4-летний контракт. Он будет играть под 21-м номером. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

    В минувшем сезоне молодой защитник провёл в составе «Андерлехта» 50 матчей, забив в них семь голов и отдав 15 результативных передач. Напомним, Гомес является воспитанником каталонской «Барселоны», за основную команду которой не провёл ни одной официальной игры.

    Ранее «Сити» был заинтересован в подписании другого испанского защитника, Марка Кукурельи, однако бывшего игрока «Брайтона» приобрёл лондонский «Челси».

    Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 21 августа против «Ньюкасла». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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