«Ман Сити» подписал защитника «Айнтрахта»

Английский «Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника немецкого «Андерлехта»

21-летний испанец подписал с «горожанами» 4-летний контракт. Он будет играть под 21-м номером. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне молодой защитник провёл в составе «Андерлехта» 50 матчей, забив в них семь голов и отдав 15 результативных передач. Напомним, Гомес является воспитанником каталонской «Барселоны», за основную команду которой не провёл ни одной официальной игры.

Ранее «Сити» был заинтересован в подписании другого испанского защитника, Марка Кукурельи, однако бывшего игрока «Брайтона» приобрёл лондонский «Челси».

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 21 августа против «Ньюкасла». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.