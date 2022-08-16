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    Мележиков о возможном уходе Федуна из «Спартака»: Скоро будет решение, ждите пресс-релиза

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о возможном уходе Леонида Федуна с поста главы московского клуба.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Слова об акционерах "Спартака" взорвали? Я не взорвал ничего. Что сказано, то сказано. Ждите пресс-релиза.

    Когда-то мы увидим пресс-релиз об уходе Федуна? Все, что можно было сказать, уже сказали. Скоро будет решение. В итоге вы обо всем узнаете в пресс-релизе.

    Дата совета еще не определилась. Точные даты я пока еще не назову», — приводит слова Мележикова «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что «Спартак» может перейти под управление «Лукойла».

    Также была информация, что бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов хочет, чтобы Ашот Хачатурянц занял пост главы «Спартака» вместо Леонида Федуна.

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