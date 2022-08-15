В 19:30 15.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Верона» — «Наполи» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Наполи». Коэффициент ставки — 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Наполи»).

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