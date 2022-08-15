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    Уткин: В игре ЦСКА не было испуга перед «Зенитом»

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    Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу победы «Зенита» над ЦСКА (2:1) в пятом туре РПЛ.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Мне кажется, что слова "заслуживать победы" в футболе — это очень условно. Вот, например, "Манчестер Сити" заслуживал победы над "Реалом" в течение практически всех двух матчей полуфинала Лиги чемпионов. Но победил "Реал".

    Почему? Да потому что важно, кто добавляет в решающие моменты и реализует свои моменты, а не показатели xG и прочей статистики.

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    • ЦСКА провалил первый тайм, но он закончился для команды не безнадежно. ЦСКА пропустил на добавленной минуте, продержавшись первый тайм. А во втором уже прибавил — возможно, гол раскрепостил или временем в раздевалке Федотов успешно воспользовался. Но в игре ЦСКА не было испуга, речь шла скорее о реализации моментов. И когда ЦСКА сравнял счет, игра шла вполне равная», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    «Зенит» набрал 11 очков и после пяти туров делит 2-3 места в таблице РПЛ с «Ростовом». Первым с 13 очками идет «Спартак». ЦСКА находится на четвертой строчке.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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